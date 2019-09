Kalisz nie chce Marszu Równości. Petycję do prezydenta podpisało 9 tys. osób

Niemal 9 tysięcy osób podpisało się pod protestem przeciwko Marszowi Równości w Kaliszu. Ma się on odbyć 22 września. Do ratusza wpłynęło aż 250 wniosków o organizację tego dnia innych zgromadzeń publicznych.

- Złożyliśmy na biurko prezydenta Kalisza dokładnie 8 tysięcy 800 podpisów osób przeciwnych marszowi równości. Patrząc na te marsze w innych miastach, one zawsze uderzają w naszą tożsamość chrześcijańską i profanują znaki naszej wiary. Obserwatorzy takich marszów pobudzeni są do agresji, prowokacji i haseł, które obrażają katolików. To jest nasz głos sprzeciwu - powiedziała Agnieszka Skowrońska, jedna z inicjatorek sprzeciwu.