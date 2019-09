Prof. Aleksander Nalaskowski został zawieszony za felieton o LGBT. "Czuję się jak zbrodniarz"

- Liczę, że to jakieś koszmarne nieporozumienie, które uda się wyjaśnić. Postąpiłem w zgodzie ze swoim sumieniem. Mnie się Marsze Równości nie podobają, moja godność akademicka nie pozwala tego tolerować - twierdzi prof. Aleksander Nalaskowski.

- Widziałem tę obscenę. Nie mogłem obleśnych, wytatuowanych, grubych bab zachowujących się jak w filmie porno nazwać szczupłymi, apetycznymi, przyzwoicie zachowującymi się anorektyczkami - wyjaśnia Aleksander Nalaskowski w poniedziałkowym wydaniu tygodnika "Sieci". Naukowiec tłumaczy, że to był "język felietonu, nie pracy naukowej", który opisywał rzeczywistość.

"Jestem nietolerancyjny"

- Odebrano nam już tęczę, odebrano nam pojęcie tolerancji, rozmyto miłość, próbuje się rozmyć pojęcie małżeństwa, seksualności. To proces, który ma źródła w nieokiełznanej cielesności, w chuci - podkreśla naukowiec.

- Jestem nietolerancyjny dla tego, co widzę na takich marszach. Jestem nietolerancyjny dla obsceny, dla świństw, dla pokazywanych zza kordonu policji 'fucków'. Jestem nietolerancyjny dla różnych tęczowych wcieleń naszej świętości, czy też zupełnie obscenicznych niesionych na patyku, udających Boże Ciało. Jestem nietolerancyjny, to fakt. Posypuję głowę popiołem – stwierdził.

Opozycja oburzona

Słów krytyki nie szczędził profesorowi Dariusz Joński z Inicjatywy Polskiej. Jego zdaniem, prof. Nalaskowski powinien zostać wyrzucony z uczelni, a nie zawieszony. - Uczelnia nie jest miejscem do popisywania się nienawiścią i dlatego uważam, że w tej sprawie powinna być szybka reakcja rektora. Z naszej strony nie ma zgody na taki język – podkreślił w niedzielę w programie "Woronicza 17" TVP Info.

Z kolei Anna Maria Żukowska z SLD oświadczyła, że Lewica zaproponuje zmianę w prawie dotyczącą mowy nienawiści, co powinno ukrócić taki język w przestrzeni publicznej. – Musi być przepis prawa karnego, który będzie pozwalał pewne rzeczy penalizować. Jest przepis o mowie nienawiści wobec osób ze względu na rasę, wyznanie, my chcemy do tego dołożyć tożsamość i orientację seksualną – wyjaśniła.