Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak składa rezygnację

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak odchodzi z Ministerstwa Sprawiedliwości. W poniedziałek wieczorem ujawniono, że miał inspirować hejterskie ataki na sędziów nieprzychylnych przeprowadzonej przez PiS reformie sądownictwa.

Odejście wiceministra z Ministerstwa Sprawiedliwości to pokłosie publikacji portalu onet.pl. Ustalono, że Piebiak miał stać za zorganizowaną akcją internetowego hejtu wymierzonego w sędziów ze Stowarzyszenia "Iustititia".

Działania miały dotyczyć ok. 20 sędziów. Głównym celem był szef Iustitii prof. Krystian Markiewicz. - Jest to dla mnie absolutnie zatrważające, że został zbudowany system do tego, żeby zniszczyć pewnych ludzi - komentował w rozmowie z TVN24 pokrzywdzony sędzia.