Wiceminister sprawiedliwości stał za hejtem wobec sędziów? Burza po tekście portalu

Jak ustalił Onet wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak miał stać za zorganizowaną akcją internetowego hejtu wymierzonego w sędziów ze Stowarzyszenie "Iustititia". Według portalu podsekretarz stanu miał udostępnić m.in. prywatny adres szefa "Iustiti" prof. Krystiana Markiewicza.

Według Onetu "Emilia", w porozumieniu z zastępcą Zbigniewa Ziobry, miała anonimowo rozsyłać kompromitujące materiały dot. życia prywatnego sędziego do mediów, wszystkich oddziałów Stowarzyszenia "Iustitia" oraz na jego prywatny adres domowy (ten według ustaleń portalu miała otrzymać od samego Piebiaka).

- Kiedy ten anonim dostałem, na początku poczułem zwykłe zaskoczenie - przyznał sędzia Markiewicz. - To nie tylko naruszenie mojego prawa do prywatności, ale też moich dóbr osobistych. A zaskoczenie było zwyczajne, ludzkie i naiwne, dotyczące tego, jak daleko mogą posunąć się urzędnicy państwowi, którzy obrali sobie kogoś za cel - dodał w rozmowie z portalem przewodniczący "Iustitii".

Portal ustalił, że pracownicy resortu Zbigniewa Ziobry mieli mieć dostęp do konta na Twitterze "Emilii". Dzięki temu urzędnicy mogli skopiować historię wpisów, także tych wykasowanych. - Bardzo wstydzę się tego, co robiłam i że swoimi działaniami mogłam zaszkodzić co najmniej 20 sędziom - przyznała "Emilia" w rozmowie z Onetem.