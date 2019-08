Afera w Ministerstwie Sprawiedliwości. Krystian Markiewicz: rozważam kroki prawne

- To jest dla mnie niesłychane, że w demokratycznym państwie coś takiego się dzieje - powiedział sędzia Krystian Markiewicz. Szef "Iustitii" miał być celem hejterskich ataków inspirowanych przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. Opozycja domaga się dymisji Zbigniewa Ziobry.

- Jest to dla mnie absolutnie zatrważające, że został zbudowany system do tego, żeby zniszczyć pewnych ludzi - powiedział w rozmowie z TVN24 szef Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia” Krystian Markiewicz.

Za akcją miał stać wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Premier Mateusz Morawiecki zażądał wyjaśnienia sprawy. - Wiemy, że ta działalność dotyczyła co najmniej 20 sędziów. A o ilu nie wiemy? To jest straszne – uznał Markiewicz.

Farma trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości? "To nie jest przypadek"

I przyznał że do jego rodzinnego domu przychodziła "hejterska korespondencja”. - To jest dla mnie niesłychane, że w demokratycznym państwie coś takiego się dzieje - uznał.

- Takie rzeczy robi się wtedy, gdy jest na to przyzwolenie (…) to nie jest przypadek (...) mamy do czynienia z próbą zniszczenia demokracji w Polsce - uznał Krystian Markiewicz.