Łukasz Piebiak i farma trolli. Mateusz Morawiecki: zażądałem wyjaśnień od ministra sprawiedliwości

Mateusz Morawiecki zabrał głos ws. wiceministra Łukasza Piebiaka. - Należy wysłuchać dwóch stron i w zależności od tego, co usłyszę, podejmę stosowne decyzje – zapowiedział premier.

Do sprawy odniósł się również rzecznik rządu Piotr Müller. – Pewna kultura polityczna wymaga, aby pan minister też miał możliwość wytłumaczenia się z tej publikacji. Gdy porównamy to, co opublikowali dziennikarze, i odniesie się do tego pan minister, wtedy będzie można składać konkretne deklaracje - mówił w rozmowie z dziennikarzami.