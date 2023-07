Wiceminister o oświadczeniu Beaty Szydło: pan nie potrafi go odczytać?

- Jest pismo doktorskie, nie powiem, ale można odczytać, jak najbardziej. Myślę, że jest wszystko jasne, jeśli chodzi o oświadczenie majątkowe - powiedział w rozmowie z TVN24 Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska oraz poseł Suwerennej Polski. Na uwagę dziennikarza, że pismo jest nieczytelne, odparł: - Pan nie potrafi go odczytać? No to musi pan jeszcze iść do nauczania początkowego. Kaligrafia.