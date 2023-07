Szydło podpadła Kaczyńskiemu? "Odmówiła prezesowi"

- Szydło była naciskana, ale odmówiła startu do Sejmu - twierdzą źródła portalu gazeta.pl, który donosi o decyzji byłej premier i reakcjach na to w obozie rządzącym. Stronnicy Beaty Szydło w PiS wskazują, że kandydowanie w jesiennych wyborach do polskiego parlamentu "nie ma sensu".