Spięcie w programie na żywo. Krzysztof Bosak "odmówił odpowiedzi". "Nieeleganckie"

- Czy to prawda, że nie przepracował pan ani jednego dnia w pracy fizycznej? - zapytał Krzysztofa Bosaka słuchacz Radia ZET. - Oczywiście, że jest to kłamstwo - odpowiedział polityk. Dopytywany przez Beatę Lubecką, która przekazała mu pytanie, o szczegóły, stwierdził, że "każdy to sobie znajdzie" w jego biogramie.