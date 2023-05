Kaczyński straszy seksualizacją. Lubnauer uderza w posła PiS

Jarosław Kaczyński i Elżbieta Witek chcą walczyć z seksualizacją dzieci w szkołach. W programie "Tłit" Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej zwracała uwagę, że do udziału w zajęciach z edukacji seksualnej wymagana jest zgoda rodziców. - W ciągu kilku lat, na 20 tys. placówek, skarg było 27. W skali całej Polski - mówiła Katarzyna Lubnauer przypominając efekty kontroli poselskiej w kuratoriach. - Nikt nie ma wątpliwości, że to próba "lex Czarnek" 3.0. Jarosław Kaczyński ma obsesję na punkcie życia seksualnego Polaków. Media publiczne napędzają takie rzeczy. Mieliśmy do czynienia z jednym przypadkiem seksualizacji dzieci, który wzbudził nasz niepokój. To był przypadek posła PiS-u Jacka Kurzępy, który stworzył ankietę, której pytania dotyczyły życia seksualnego 13- i 14-latków. Pytał o partnerów seksualnych i masturbację. Ministerstwo wysłało do kuratoriów list, który zachęcał do udziału w tej ankiecie. Pan minister Czarnek chciałby decydować za rodziców, jakie zajęcia w szkołach będą miały ich dzieci. Wielu rodziców chce, by ich dzieci miały w szkołach edukację seksualną - dodała.