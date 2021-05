Wicemarszałek Senatu ostro o sytuacji z Czarzastym. "Nie boję się żadnego odstrzelenia"

Nie milkną echa wywiadu z wicemarszałek Senatu, Gabrielą Morawską-Stanecką, który ukazał się w ostatni piątek. - Należę do kobiet, które mówią to, co myślą, są niezależne w myśleniu i na pewno nie boją się o swoją karierę - powiedziała w niedzielę. Odniosła się także do zapowiedzi Czarzastego, jakoby w ciągu najbliższych dniach miało dojść między nimi do spotkania.