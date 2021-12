Wicemarszałek sejmu Małgorzata Gosiewska udzieliła urlopu wiceministrowi Mejzie

Pierwotnie wiceminister sportu Łukasz Mejza, 10 grudnia wystąpił do marszałek Sejmu o "urlop od wykonywania obowiązków poselskich". Nie przeszkodziło mu to jednak, by w piątek 17 grudnia uczestniczyć w posiedzeniu Sejmu, podczas którego m.in. uchwalono budżet państwa na 2022 r. oraz nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, potocznie zwaną ustawą "lex TVN".