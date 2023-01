Wiatraki zdmuchną kasę z KPO? Rozłam w klubie PiS. "Brakuje głosu szefa"

Wracając do wiatraków: - Mieszkańcy domagali się referendów gminnych w sprawie stawiania wiatraków. Myśmy zaproponowali taką poprawkę, ale to dla rządu okazało się za dużo. Dlaczego? Referenda de facto zablokowałyby energetykę wiatrową, bo wiatraki w każdym głosowaniu by upadały. Dlatego musieliśmy wypracować kompromis, znaleźć porozumienie gdzieś po drodze. Stąd poprawka zwiększająca odległość z 500 do 700 metrów - tłumaczy nam jeden z parlamentarzystów zaangażowanych w sprawę.