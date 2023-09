"Wiadomości" TVP wzięły się za Krystynę Jandę. I pokazały jaki jest Kaczyński

Pretekstem do pochlebstw wobec Jarosława Kaczyńskiego było jego zdjęcie, które opublikował w mediach społecznościowych m.in. były szef MON Bogdan Klich. Do zniekształconego zdjęcia dopisano słowa: "Ja jestem zagrożeniem". Reporter TVP podkreślił, że to fotomontaż. Na dowód tego "Wiadomości" pokazały prawdziwe zdjęcie prezesa, na którym nie ma tak wielkich oczu jak na wspomnianej fotografii.