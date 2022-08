Wiadomości TVP o sytuacji na Odrze. Większość czasu poświęcono opozycji

Morawiecki: Platforma Obywatelska trzymała kciuki za rtęć

Także premier Mateusz Morawiecki odniósł się w poniedziałek do "teorii rtęci". - Trzeba wspomnieć o fake newsie, który został przedstawiony przez Platformę Obywatelską. Donald Tusk podchwycił go, chyba trzymali kciuki za tę rtęć i zdziwili się dementi. Spuśćmy zasłonę wstydu nad tym działaniem pani marszałek Polak i Donalda Tuska. Cieszę się, że strona niemieckie wyjaśniła tę kwestię - mówił Morawiecki, nawiązując do niedzielnej konferencji prasowej z udziałem ministra środowiska Brandenburgii Axela Vogla.