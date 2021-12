"Wiadomości" TVP nie do poznania. Holecka mówiła o "wybaczaniu tego, co złe"

Sobotnie wydanie "Wiadomości" było inne niż te, do których przyzwyczaiła widzów Telewizja Polska. - To czas pełen miłości i radości z przyjścia Chrystusa, gdy dzielimy się opłatkiem, by życzyć sobie tego, co najlepsze i wybaczyć to, co było złe - zaczęła prowadząca program Danuta Holecka, nawiązując do świąt Bożego Narodzenia. Podczas programu ani razu nie uderzono w opozycję! Już drugi raz z rzędu. Pominięto także sprawę szpiegowania przy użyciu Pegasusa senatora KO Krzysztofa Brejzy.