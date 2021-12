"Ujawni tajemnice wszechświata". Następca Hubble'a już w kosmosie

Sięgniemy początków wszechświata

Lustro teleskopu złożone jest z pokrytych złotem sześciokątnych panelów z berylu liczących 6,5 metra. To dwa razy więcej, niż ma latający na orbicie, od 31 lat teleskop Hubble'a. Jak twierdzi NASA, wraz z możliwością obserwacji w podczerwieni pozwoli to na dostrzeżenie znacznie odleglejszych i ciemniejszych obiektów, sięgających początków wszechświata ok. 14 mld lat temu. Dzięki temu naukowcy chcą zrozumieć m.in proces tworzenia się pierwszych gwiazd i galaktyk. Teleskop ma też poszukać oznak życia Układem Słonecznym.