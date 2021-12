Afera Pegasusa. Giertych ostrzega: "Będę ścigał karnie i cywilnie"

"Gdy mnie pegazusowano (2019) prokuratorzy z Wrocławia prowadzący sprawę woleli degradację niż stawianie mi zarzutów. Rymanowski ty oszczerco! Jeżeli sugerowałeś, że zgodnie z prawem PiS wlazł do mojej sypialni, do moich spowiedzi i do tajemnic moich klientów to jesteś kanalią" (pisownia oryginalna - red.) - stwierdził mecenas.