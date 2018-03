"Wiadomości" kolejny raz przemilczają niewygodne fakty. Tym razem ani słowa o Gowinie

Głównym tematem "Wiadomości" był dzisiaj temat warszawskiej reprywatyzacji i powiązania znanych dziennikarzy z kamienicami. Ani słowem nie wspomniano o wypowiedzi wicepremiera Jarosława Gowina, który był tematem dnia w pozostałych mediach.

- Kiedy byłem jeszcze ministrem sprawiedliwości, to czasami nie starczało mi do pierwszego. Miałem wtedy jeszcze trójkę dzieci na utrzymaniu. Sytuacja, w której minister zamiast skupiać się na sprawach państwa, zastanawia się jak dożyć do pierwszego, nie jest zdrowa - dodał, czym rozzłościł internautów i naraził się na krytykę wśród swoich kolegów z Sejmu.