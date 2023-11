Wiadomo, co z Kościołem. Deklaracja opozycji

- To w pewnym sensie wzorowi przedsiębiorcy, którzy w dodatku nie płacą podatków. Dzisiaj katolicy, wierzący, powinni zrozumieć, że trzeba ochronić Kościół i naszą wiarę przed tą częścią kleru, która robi wszystko, żeby statystyki odchodzenia od Kościoła były jeszcze bardziej dramatyczne. Jeśli my za pięć lat będziemy żyli w świeckim państwie, to nie dlatego, że Bóg się odwrócił od Polski, tylko z tego powodu, że młodzi ludzie widzą zło, korupcję, niewyjaśnioną pedofilię. Trudno się dziwić, że nie garną się do tego - mówił Tusk.