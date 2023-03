Wezwano Brzezinskiego. Padło porównanie do PZPR

Po reportażu TVN24 o Janie Pawle II Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora USA Marka Brzezinskiego. - To jest w tej historii najbardziej ponure. Tragikomiczne. Oczekiwanie, że ambasador Brzezinski będzie wpływał na TVN jest horrendalne - komentował w programie "Newsroom WP" prof. Antoni Dudek. - Jest to amerykańska inwestycja, ale na Boga, Warner Brothers to nie jest amerykańska spółka Skarbu Państwa. To nie jest jak z KGHM czy Orlenem. To jest absurd kompletny. Dowodzi to niebywałej ignorancji. Niedługo każda krytyka PiS będzie przejawem wojny hybrydowej. Wszystko co się PiS-owi nie podoba będzie atakiem na Rzeczpospolitą Polską. Chcę swoim dawnym kolegom z PiS-u powiedzieć, że już była taka partia, która utożsamiała się z Polską i każda jej krytyka była krytyką Polski. Ta partia przestała istnieć w 1990 r. i wszyscy jej likwidację dobrze wspominamy. Nie życzę tego PiS-owi, ale powinni się opamiętać. Mógłbym powiedzieć, że to PiS podważa rację jaką jest sojusz polsko-amerykański. Wzywanie ambasadora w takiej sprawie jest obrazą takiego człowieka. To pachnie Bareją. Taka nadgorliwość jest czasem przeciwskuteczna - dodał.