Weszli do szpitala w Gazie. Niebywałe, co odkryli w pokoju ordynatora

- Znajdujemy się w biurze dyrektora szpitalu Al-Szifa. Zobaczcie teraz,co znaleźliśmy w środku. Równolegle do biura ordynatora znajdują się dwa pomieszczenia, których używali terroryści z Hamasu. Ukryte tu były granaty, pociski moździerzowe czy fundusze terrorystów - mówił jeden z izraelskich żołnierzy po wejściu do szpitalu Al-Szifa. Siły izraelskie rozpoczęły kolejny nalot na szpital Al-Shifa, główną placówkę medyczną w Strefie Gazy, oskarżając bojowników Hamasu o wykorzystywanie go jako bazy do operacji zbrojnych dla terrorystów Hamasu. Agencja AP udostępniła nagranie z akcji, na którym widać, jak grupa żołnierzy przeczesuje opuszony po wcześniejszych walkach szpital. Izraelczycy w pokoju dyrektora placówki znaleźli broń i amunicję, a także sporą sumę gotówki. Miał być to dowód, że od dłuższego czasu palestyńscy bojownicy przebywali na terenie szpitala, planując kolejne ataki na Izrael. W poniedziałek odziały IDF podały, że zabiło tam dowódcę Hamasu, który był uzbrojony i ukrywał się w centrum medycznym na najwyższym piętrze. Doświadczeni bojownicy Hamasu mieli się tam przegrupowywać i kierować atakami w obronie przed natarciami Izraela.