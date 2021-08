Nowy Dwór Gdański. Weszła do rzeki i została bohaterką. Nagrał to monitoring

Młoda kobieta nie zawahała się i wskoczyła do wody, by uratować kocięta. Zwierzęta zostały wrzucone do wody w plastikowym worku przez 67-letnią mieszkankę Nowego Dworu Gdańskiego. Jedno z trzech kociąt nie przeżyło. Całość zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.