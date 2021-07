Antyszczepionkowcy chcą zatrzymać szczepienia w szkołach. Hejt na organizatorów

- Jestem gotowy do spokojnej rozmowy z każdym sceptykiem szczepień. Trudno nie zauważyć, że w powtarzanych przez nich argumentach wybrzmiewają echa niedawnych wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka, że "szczepienia to eksperyment". Środowisko antyszczepionkowe wyraźnie zostało ośmielone działaniami polityków, takich jak para posłów, która pojechała z interwencją do domu dziecka - dodaje.