Węgry: zapaść szkół. Orbanowi masowo uciekają nauczyciele

Kontrowersyjna ustawa

Na początku lipca węgierski parlament przyjął ustawę, która pozbawi nauczycieli części ich dotychczasowych świadczeń i państwowego zatrudnienia. Zgodnie z nią możliwe będzie np. przedłużenie roku szkolnego, jeśli z przyczyn obiektywnych zajęcia w szkołach nie będą się odbywały przez dłuższy okres. Dotyczy to również ewentualnych strajków nauczycieli. Możliwe będzie przeniesienie nauczyciela z jednej szkoły do ​​drugiej w obrębie powiatu bez jego zgody. Okres wypowiedzenia zostanie wydłużony z obecnych dwóch do trzech miesięcy.