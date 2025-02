Zamierzają pozwać Rosję. "Moskwa musi wziąć odpowiedzialność"

Azerbejdżan zamierza pozwać Rosję za zestrzelenie swojego samolotu Embraer E190 nad Groznym, jeśli Moskwa nie przyzna się do winy – informuje "Azeri-Press" (APA). Według agencji obecnie gromadzone są dowody, zbierane fakty i świadectwa, a także trwa przygotowanie do skierowania sprawy do międzynarodowego sądu.