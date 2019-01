Węgry nie będą prowadzić wspólnej kampanii z PiS-em i Włochami w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Rządząca na Węgrzech partia Fidesz nie będzie współpracować z PiS-em oraz włoską Ligą w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego (PE). Powodem tej decyzji jest nieobecność polskiej i włoskiej partii rządzącej w Europejskiej Partii Ludowej (EPL), w której są Węgrzy.

Węgry nie będą współpracować z PiS-em i włoską Ligą w wyborach do PE

O podjęciu takiej decyzji przez węgierski rząd oświadczył w rozmowie z agencją Reutera Szabolcs Takacs, sekretarz stanu ds. unijnych w kancelarii premiera Viktora Orbana. - PiS i Liga nie są członkami Europejskiej Partii Ludowej (EPL). To bardzo jasno definiuje nasze miejsce i stanowisko. Węgry nie wezmą udziału w tej współpracy w ramach kampanii do PE - powiedział. W skład EPL wchodzą głównie partie proeuropejskie, chadeckie, ludowe, konserwatywno-liberalne i demokratyczne krajów Unii Europejskiej. Z polskich partii do EPL należą Platforma Obywatelska (PO) i Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL).