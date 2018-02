Węgry mają coraz lepsze stosunki z Izraelem. Orban zajmuje kolejne obszary zaniedbane przez Polskę

Węgry stają się jednym z najważniejszych sojuszników Izraela w Europie. Premier Wiktor Orban chętnie wchodzi na "wolne pola" pozostawione przez Polskę. Dzięki temu robi też interesy z Chinami i umie zyskać przyjaciół w Brukseli.

W izraelskiej polityce Węgry odgrywają podobną rolę jak Polska. Z powodu sojuszu z nazistowskimi Niemcami Budapeszt może być chłopcem do bicia, ale trudną przeszłość można odłożyć na bok w imię bieżących interesów. Premier Węgier umie też przedstawić swój kraj jako wiarygodnego partnera należącego do międzynarodowych organizacji ważnych dla Izraelczyków, takich jak NATO i Unia Europejska.

Węgry wygrywają dzięki finezji i wieloznaczności

- Premier jest mistrzem symetrycznej rozgrywki – postępowanie Orbana wyjaśnia Héjj. – Tak jest w stosunkach z Unią Europejską. Z jednej strony uważany jest za sztandarowego wroga Wspólnoty, a równocześnie to właśnie on zaproponował zwiększenie wpłat przez kraje Grupy Wyszehradzkiej, żeby łatać dziurę w budżecie powstałą po Brexicie. To z pewnością zostało zauważone w Brukseli – podkreśla ekspert.

Budapeszt nie boi się Chin

Dzięki niedogmatycznemu, racjonalnemu podejściu Węgrzy mogą też liczyć na inwestycje chińskie, z których Polska zrezygnowała. To Budapeszt jako pierwszy zaczął porozumiewać się z Pekinem, ale Warszawa po długich zabiegach zdołała przekonać Chiny do zbudowania w Polsce jednego z kluczowych elementów Nowego Jedwabnego Szlaku łączącego Państwo Środka z Europą.

Węgrzy się nie puszą i nie obrażają na cały świat. Premier Orban z jednej storny gra na emocjach patriotycznych, a równocześnie rozumie realne interesy swojego kraju. Potrafi pogodzić się ze złą opinią antyeuropejskiego wichrzyciela i rosyjskiego agenta, równocześnie uzgadniając wielomilionowe kontrakty i zapewniając bezpieczeńswo państwa. Z pewnością równie pragmentycznie Węgrzy podejdą do negocjacji nad podziałem kolejnej perspektywy finansowej w UE. Nie będzie wielkim zaskoczeniem, jeżeli to Orban zgłosi gotowość wpłacania większych kwot do unijnego skarbca, ale to wcale nie Budapeszt poniesie największe koszty.