Szokujące przesyłki na Węgrzech. "Nie możemy być krajem cygańskim"

Antyromska retoryka, podnoszona przez Nasz Kraj, to cofnięcie się o ponad dekadę i zniweczenie wszystkich wysiłków rządów, łącznie z tym Viktora Orbana, by nie dopuszczać do aktów rasizmu i prawicowego ekstremizmu. Dziesięć lat temu, pod koniec ośmioletnich rządów koalicji socjalno-liberalnej, w wielu węgierskich miejscowościach dochodziło do przemarszów skrajnie prawicowych bojówek nawołujących do "zrobienia porządku" z Romami.