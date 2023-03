We Francji wrze. Rekordowa liczba demonstrantów

Wieczorem na placu Opery w Paryżu, gdzie zakończył się protest przeciwko reformie podwyższającej wiek emerytalny z 62 do 64 lat, doszło do ostrych starć demonstrantów z policją. Manifestanci podpalili kiosk, funkcjonariusze służb bezpieczeństwa użyli gazu łzawiącego. Po rozproszeniu przez policję protestujących na placu Opery zaczęli oni szukać nowego miejsca do zgromadzenia - podaje portal "Le Figaro". Po godz. 20. policja podała, że aresztowano 58 osób w Paryżu.