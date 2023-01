Wdowia emerytura będzie wyższa. Kto otrzyma dodatkowe pieniądze z ZUS-u?

Renta wdowia. Kto może pobierać świadczenie?

Do renty rodzinnej mają prawo członkowie najbliższej rodziny zmarłego, gdy ten miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, lub w sytuacji, gdy taka osoba spełniała warunki do pobierania świadczenia. Emerytura wdowia przysługuje wdowom w przypadku, gdy: