"Wciąż są dwie opcje". Nieoczekiwany zwrot ws. wybuchu w Przewodowie

Na stole są wciąż dwie opcje co do tego, kto wystrzelił rakietę - miał powiedzieć na zamkniętym spotkaniu dwóch komisji Parlamentu Europejskiego ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa przedstawiciel szefa dyplomacji UE Josepa Borrella. Jeden scenariusz zakłada, że mogła być to rosyjska rakieta wycelowana w ukraińską elektrownię w pobliżu granicy.