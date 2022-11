"Ryzyko zagrożeń na terytorium NATO wzrasta". Eksperci mówią, co powinien zrobić Zachód

- W przypadku Polski, jeśli oddamy im nasze MIG-29, to co będziemy w zamian mieli na naszym niebie? To jedyne typowe samoloty myśliwskie w naszych siłach powietrznych, którymi dysponujemy. Samoloty F-16 wykonują w pewnym zakresie podobne zadania, ale to nie są typowe samoloty obrony myśliwskiej. Reasumując – musimy myśleć o swoim bezpieczeństwie, w kontekście tego, co się stało przy granicy z Ukrainą. Jeśli mamy oddać MIG-i, to musi być to zrównoważone otrzymaniem sił i sprzętu od NATO – ocenia as myśliwski.