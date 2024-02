Wawrzyk przed komisją afery wizowej: zaprzeczenia i skok majątkowy

Od 2019 roku Piotr Wawrzyk pełnił rolę posła. W swoim pierwszym deklarowanym oświadczeniu majątkowym zaznaczył, iż nie dysponuje żadnymi zgromadzonymi oszczędnościami, lecz spłaca kredyt mieszkaniowy na sumę około 400 tysięcy złotych. Jednak na koniec swojej kadencji złożył kolejne oświadczenie, z którego wynika, iż udało mu się zgromadzić 257 948 złotych, a kwota pozostała do spłaty kredytu zredukowała się niemal o połowę.

Według ostatnich danych finansowych na zakończenie roku 2022 zgromadził on 202 tysiące złotych oszczędności, co warto zestawić z kwotą 170 tysięcy złotych za rok poprzedni.

Na dzień 31 grudnia minionego roku, Wawrzyk informował o pozostałej do spłaty sumie 208 997,03 zł zaciągniętego kredytu hipotecznego. Te dane przekazał 9 maja obecnego roku, w poprawce swojego oświadczenia majątkowego, tłumacząc nieścisłości swoją nieuwagą, za co przeprosił. Wcześniej ex-wiceminister podawał, iż posiada 230 tys. zł oszczędności oraz do spłaty ma 317 440,03 zł kredytu hipotecznego.