MON odpowiada Błaszczakowi. "Prosimy uważnie przeczytać"

"Przewodniczący KP PiS MBłaszczak: Potrzebujemy co najmniej 300 tys. żołnierzy Wojska Polskiego. W tym temacie również panuje chaos. Gen. Kukuła deklaruje kontynuację mojej wizji, kiedy byłem Ministrem Obrony Narodowej, ale z drugiej strony głównym doradcą ministra Kosiniaka-Kamysza jest gen. Gocuł, który podważa koncepcję stworzenia tak licznej armii, koncentruje swoją aktywność na przeglądaniu dokumentów, na przygotowaniu audytów, tymczasem trzeba działać. Obserwuję też proces dyskredytowania gen. Kukuły. Sytuacja jest niezwykle niepokojąca. Apeluję do obecnego kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, aby dało pracować szefowi Sztabu Generalnego. Działania, które zapowiada gen. Kukuła są właściwe i dobre dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Potrzebujemy także rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej. Słyszymy zapowiedzi Ministra Obrony Narodowej, dotyczące bardzo szybkiego włączenia WOT w wojskowy łańcuch dowodzenia. Jeżeli tak się stanie, będzie to oznaczało zahamowanie tej formacji. Do WOT należą ochotnicy, którzy wspierają m. in. Straż Pożarną w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, czy działają w zakresie obrony cywilnej" - czytamy słowa Mariusz Błaszczaka we wpisie Prawa i Sprawiedliwości.