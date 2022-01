Waszyngton chce wzmocnienia wschodniej flanki NATO. "Potrzebne szybkie decyzje albo będzie po wojnie"

Czołowi politycy Białego Domu sugerują możliwość wprowadzenia twardych sankcji, z blokadą dostępu do wysokich technologii oraz paraliżem rosyjskich sektorów strategicznych włącznie. Jak donosi "The New York Times", dodatkowe siły relokowane na wschodnią flankę NATO z USA i baz na zachodzie Europy mogłyby być zwiększone nawet do 50 tys. w przypadku zaostrzania się sytuacji militarnej na kontynencie.