Szatkowski: Rosja może rozbić główne siły Ukrainy i dotrzeć do Kijowa

Mocną stroną wojska polskiego jest zachowanie pewnych struktur i procesów przewidzianych do działań wysokiej intensywności i na dużą skalę, jak np. struktury dywizyjnej. To wyróżnia nas na tle innych armii europejskich. Mamy również możliwość mobilizacji rezerwowych pododdziałów, choć to niestety wymaga dużo czasu. Problemem, z którym próbujemy się mierzyć się od już od kilku lat, jest odtworzenie zasobów rezerw, co jest wynikiem zawieszenia poboru w nieprzygotowany sposób - to problem niestety typowy w skali Europy. Także w tym kontekście plusem jest istnienie i rozwijanie Wojsk Obrony Terytorialnej. Plusem, szczególnie liczebnie, jest też potencjał pancerny, a od strony jakościowej - potencjał artyleryjski oraz obrony przeciwlotniczej najniższego szczebla. Jest ona jedną silniejszych w NATO.