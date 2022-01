Ekspert: Gdyby doszło do wojny, Ukraina liczy na wsparcie Polski

Tak. Największe obawy w Kijowie związane są z ćwiczeniami wojskowymi Białorusi i Rosji zaplanowanymi na 10-20 lutego. To otwiera możliwość potencjalnego ataku na ukraińską stolicę z odległości 160 km. Wszyscy nasi rozmówcy jak jeden mąż mówią równocześnie, że Ukraina jest zdeterminowana i przygotowana do obrony. Oczywiście stopień przygotowania to osobna dyskusja. Politycy zapewniają jednak, że będą walczyć do końca, a dla Rosji to będzie ogromny koszt osobowy. Padają zdania takie jak: "To nie jest 2014 rok, wojsko jest zreformowane, a naród jest znacznie lepiej przygotowany".