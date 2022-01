Makowski: "Niebezpieczna gra Berlina. Fiasko polityki niemieckiej względem Rosji" [OPINIA]

Gdy Władimir Putin gromadzi ponad 100 tys. żołnierzy na granicy z Ukrainą, grożąc przemodelowaniem europejskiej architektury bezpieczeństwa oraz powrotem do sowieckich "stref wpływów", szef niemieckiej marynarki wojennej twierdzi, że "Półwysep Krymski przepadł", a rosyjski prezydent po prostu "chce szacunku". Cóż z tego, że w obliczu krytyki podał się do dymisji? Pora powiedzieć to na głos - niemiecka polityka uzależnienia energetycznego oraz ustępstw względem Moskwy bankrutuje na naszych oczach. Z jakimi efektami?