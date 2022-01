"Niemiecka polityka wobec Rosji poniosła porażkę". Co mówi zamieszanie wokół dozbrojenia Ukrainy

Zdaniem szefa PISM, obecnie mamy do czynienia z "porażką polityki Niemiec wobec Rosji i Ukrainy" oraz sojuszników na wschodniej flance NATO. - Nie chodzi tylko o ten przelot, ale również o rozczarowujące działania Berlina wobec gazociągów Nord Stream oraz nierespektowanie sierpniowego porozumienia z administracją prezydenta Joe Bidena. Niemcy zobowiązali się wtedy, że w przypadku wykorzystywania przez Rosję broni energetycznej do szantażu lub wywierania nacisku politycznego w Europie, przystąpią do polityki wprowadzenia sankcji przeciw Rosji. A przecież Gazprom od kilku miesięcy za pomocą dostaw gazu wywiera nacisk na Europę oraz Ukrainę, przymuszając instytucje europejskie do wydania zezwoleń na uruchomienie NS2. Nowy rząd niemiecki nie tylko nie robi nic w tej sprawie, ale również komunikuje, że robić nic nie zamierza - przestrzega Dębski.