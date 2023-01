Warunki rosyjskich poborowych. Kradną buty ofiarom

Na serwisie Nexta pojawiło się nagranie z rosyjskimi rezerwistami, którzy sami budują sobie miejsca noclegowe oraz narzekają na trudne warunki. Czy takie materiały docierają do Rosjan? - Rosjanie zdają sobie z tego sprawę. Rosyjscy żołnierze sami się ukompletowują i to jest coś, co ratuje w wielu sytuacjach rosyjski budżet wojskowy i Rosjan. Zdjęcia, które docierają z Sołedaru są dość dramatyczne. Wyraźnie widać, że część zmarłych Ukraińców czy Rosjan nie ma butów. To znaczy, że ci, którzy zwyciężają zabierają im obuwie bo sami nie mają własnego. To pokazuje w jak dramatycznych warunkach są żołnierze rosyjscy. To jeden obraz tego, jak żyją rosyjscy żołnierze. Jednocześnie trzeba zdawać sobie sprawę, że po pierwszym szoku logistycznym ta machina się naoliwiła i przygotowała na drugą falę mobilizacyjną - mówiła w programie "Newsroom WP" prof. Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Uczelni Vistula.

