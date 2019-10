Warszawa. Wypadek na Bielanach. Mieszkaniec pokazuje wielomiesięczną korespondencję z ZDM. "Spychologia"

- Próbowałem się przebić z czymkolwiek. Cały czas słyszałem tylko, że nie ma budżetu, że pomiary są prowadzone, że myślimy na ten temat. Takie teksty, żeby tylko wykpić - mówi WP Radosław Polkowski, który przez blisko rok prowadził korespondencję z ZDM. Oczekuje zmian i zakończenia "spychologii". - Teraz łatwo nie odpuścimy - dodaje.

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę, po godz. 13, na przejściu dla pieszych przy ul. Sokratesa na warszawskich Bielanach. 31-letni kierowca bmw potrącił 33-letniego mężczyznę, który z rodziną przechodził przez pasy. Mężczyzna w ostatniej chwili zdążył odepchnąć na chodnik żonę i odsunąć wózek z dzieckiem. 33-latek nie przeżył.

O tym, że ta ulica jest niebezpieczna, a rozpędzone auta nie zatrzymują się przed przejściem, zarówno mieszkańcy, jak i radni alarmowali od lat. W rozmowie z Wirtualną Polską mówili, że zgłaszali problem do Zarządu Dróg Miejskich już w 2015 roku.

Wypadek w Warszawie. Wiele pomysłów, także niskobudżetowych, ale "pieniędzy brak" Wtedy też z ZDM zaczął korespondować Radosław Polkowski, mieszkaniec ul. Sokratesa. Pokazał nam korespondencję z Zarządem Dróg Miejskich, która trwała od września 2015 roku do lipca 2016.

Na początku zaproponował cztery rozwiązania: światła na wysokości stacji benzynowej, znaki ograniczające prędkość do 50km/h i fotoradar, zwężenie ul. Sokratesa do jednego pasa i namalowanie ścieżki rowerowej na asfalcie zamiast na chodniku oraz progi zwalniające przed przejściami dla pieszych. Później podał rozwiązanie jego zdaniem praktycznie bez kosztowe - zmianę organizacji ruchu: zwężenie ul. Sokratesa do jednego pasa z każdej strony za pomocą zjazdów na osiedla oraz miejsc do parkowania równoległego. Wszystko dokładnie rozpisywał tłumacząc, jak niskim kosztem można wiele zmienić i poprawić bezpieczeństwo.

Pracownik ZDM odpowiadał na to, że najpierw należy wykonać badania ruchu, a w danym momencie przez prace budowlane nie było to możliwe. Odniósł się do jednej propozycji podkreślając, że nie ma na to środków. Odesłał również do zgłoszenia propozycji w ramach budżetu partycypacyjnego.

Pan Radosław nie dawał za wygraną i prosił o odniesienie się do pozostałych pomysłów. "Nie czekajmy do pierwszej tragedii. Proszę o poważne potraktowanie sprawy, piesi przy każdym przekraczaniu jezdni narażeni są na ogromne niebezpieczeństwo" - dodał.

ZDM odniósł się do wszystkich propozycji znów wskazując, że należy przeprowadzić badania, sygnalizacja jest droga, oni fotoradarów nie stawiają, a progi przed przejściem tylko pogorszą bezpieczeństwo, bo przy takiej szerokości jezdni nie da się ich ustawić tak, by kierowcy ich nie mijali. "ZDM przeprowadzi badania ruchu i na ich podstawie będzie pracował nad rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo pieszych na ul. Sokratesa. Problem tej ulicy jest nam znany – nie jest Pan jedyną osobą, która zgłaszała nam niebezpieczne sytuacje na tej ulicy" - dodano.

Warszawa. Wypadek na Bielanach. Jedno w korespondencji, drugie do mediów W ciągu dwóch kolejnych miesięcy doszło do kilku wypadków w tym miejscu. Pojawiły się artykuły, w których ZDM informowało, że nikt nie zgłaszał zapotrzebowania ani na sygnalizację, ani żadne inne rozwiązania poza dodatkowymi przejściami dla pieszych. "Przypominam, że jest to artykuł sprzed miesiąca, a nasza korespondencja, w której wymieniłem całą listę propozycji (w tym sygnalizację), rozpoczęła się ponad 2 miesiące temu" - pisał pan Radosław.

W odpowiedzi znów otrzymał formułkę: "Wiosną zostanie przeprowadzona kompleksowa analiza bezpieczeństwa, która wskaże możliwe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo na tej ulicy". Była to wiadomość z grudnia 2015 roku.

W związku z tym wiosną 2016 roku znów napisał do ZDM z pytaniem, czy analiza została przeprowadzona. Odpowiedź: "Pomiary prędkości pojazdów, jak również analizy natężenia ruchu na ul. Sokratesa zostaną zrealizowane, tak jak informowaliśmy Pana we wcześniejszej korespondencji".

Upomniał się znów w czerwcu. Odpowiedź: "Z przyczyn technicznych pomiary nie zostały jeszcze wykonane".

Radosław Polkowski odpisał: "Jakie kroki państwo podjęli we własnym zakresie, żeby poprawić bezpieczeństwo na Sokratesa? Projektów obywatelskich dotyczących poprawy bezpieczeństwa na Sokratesa jest zdaje się 6, co tylko potwierdza palącą potrzebę. Pism, petycji i próśb kierowanych w tej sprawie do Państwa zapewne też jest wiele, nie jestem jedynym, który to zgłasza. Proszę o podjęcie działań we własnym zakresie, a nie oglądanie się na innych."

Odpowiedź: "Zależy nam na poprawie bezpieczeństwa i takie działania ZDM wykonuje na bieżąco. Brak przeprowadzonych analiz na ul. Sokratesa nie wynika z naszej opieszałości, lecz ogroma pracy, którą mamy. Nie bagatelizujemy sytuacji na tej arterii, ale wniosków w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu i poprawy bezpieczeństwa mamy całe mnóstwo. Staramy się na bieżąco je realizować." Pan Radosław odpisał, że szczerze liczy na działania ZDM. Na tym rozmowa się zakończyła.

Wypadek w Warszawie. "Typowa spychologia" - Wiele osób wysyłało pisma, nie tylko ja. Bezskutecznie. Więc co z tego? Teraz dla mnie jest istotne nie to, co było, a to, co będzie się działo w tym miejscu. Co chcemy z tym zrobić? Musiało dojść do tragedii, żebyśmy znowu usiedli przy stole i zaczęli rozmawiać. Dość tej spychologii, niech zaczną się realne rozwiązania - mówi Wirtualnej Polsce Radosław Polkowski.

Obawia się, że za chwilę temat ucichnie i "nikt nie będzie o tym pamiętał". - Chociaż mam nadzieję, że teraz mieszkańcy tak łatwo nie odpuszczą - podsumowuje.

Przypomnijmy, że według ZDM 31-letni kierowca bmw jechał z prędkością 130 km/h. Próbował hamować przed pasami, ale nie był w stanie tego zrobić - poinformował w środę dyrektor Zarządu Dróg Miejskich po spotkaniu z komisją powypadkową. Ślady drogi hamowania widać na co najmniej 30 m przed przejściem dla pieszych.

Tej wersji nie potwierdza policja. - Nie jest mi znana taka prędkość - mówił WP rzecznik KSP Sylwester Marczak.