Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka". Powstanie dodatkowy rurociąg. "Każda sekunda jest cenna"

Posiedzenie sztabu kryzysowego w kancelarii premiera i decyzja o budowie dodatkowego rurociągu w Warszawie. To piątkowe przedpołudniowe ustalenia po awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka". Spółka "Wody Polskie" dodaje, że ważna jest każda sekunda.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka" (eastnews, Fot: Stefan Maszewski/REPORTER;)

W piątek rano szef Kancelarii Premiera poinformował, że władze Warszawy przyjęły propozycje pomocy, jaką przedstawił premier. Chodzi o dodatkowy rurociąg, który miałby dostarczyć ścieki w lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka.

Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka". "Na pomoc nigdy nie jest za późno"

Sergiusz Kieruzel, z Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie", zwraca uwagę jak dużą rolę odgrywa czas. – 3 tysiące litrów ścieków wpływają w każdej sekundzie do Wisły. Zatem każda sekunda, kiedy nie będą wpadać do rzeki, to już dużo – ocenia w rozmowie z WP.

Tym bardziej, że nie wiadomo, ile potrwa naprawa uszkodzonych kolektorów w warszawskiej oczyszczalni. – Chodzi o rozwiązanie absolutnie tymczasowe, które pozwoli zastopować ten wyciek ścieków do Wisły – zaznaczył Kieruzel. I dodał, że z powodu niskiego stanu wody, trzeba uważać, by nie spowodować przyduchy (czyli wyraźnego spadku tlenu w wodzie) i śnięcia ryb i organizmów, które żyją w Wiśle, poniżej Warszawy.

Zobacz także: Trybunał Stanu dla Tuska i Kopacz? Nowacka odbija piłeczkę

Służby sanitarne i samorządowe zapewniają, że nie ma bezpośredniego zagrożenia do ujęć wody pitnej. - Sytuacja jest cały czas kontrolowana i monitorowana, w tym miastach, które mają pobór wody z rzeki. Ale sama rzeka też jest w stanie sama się oczyścić, ale wtedy kiedy mamy zrzut punktowy, jednorazowy, nie stały ciągły – dodaje rzecznik Wód Polskich.

Przypomina, że "to są nieczystości od miliona ludzi, ze szpitali, firm, ze Śródmieścia, Woli, Ochoty oraz północnych dzielnic lewobrzeżnej Warszawy."

- Dodatkowy rurociąg zablokuje zrzut ścieków do Wisły, pozwoli na przepompowanie ich do Czajki, czyli na prawy brzeg Wisły i jednocześnie w tym czasie będzie można naprawiać kolektor, który uległ awarii. Nie wiemy, co się stało i nie wiemy, jak długo potrwa naprawa mówi nam Sergiusz Kieruzel.

Ocenił, że "MPWiK działa świetnie, zwołano grono ekspertów. Wspólnie wszystkie instytucje rządowe i samorządowe stoją na stanowisku, żeby jak najszybciej zablokować wyciek". Nasz rozmówca nie wykluczył, że gdyby wcześniej pojawiła się informacja o awarii, reakcja i działania także byłyby szybsze.

- Awarie w oczyszczalniach zdarzają się, takie zrzuty, ostatnio mieliśmy taką sytuację w Łańcucie. Razem ze strażą pożarną rozłożyliśmy takie specjalne rękawy na rzece, z substancją, która zneutralizowała ścieki. To był jednak jednorazowy zrzut. To trwało kilka godzin – przypomina rzecznik Wód Polskich.

Co do samej procedury inżynieryjnej i budowy rurociągu, nasz rozmówca zapewnił, że Wody Polskie mają odpowiednich fachowców i są w stałym kontakcie z MPWiK.

– Mamy doświadczenie, co prawda na mniejszą skalę, np. podczas tegorocznej powodzi. Teraz przedsięwzięcie będzie większe, ale to nie znaczy, że takie pomysły nie są do zrealizowania. Działamy razem, bo ochrona środowiska jest priorytetem – zakończył.

Ekspert: najlepszy z możliwych pomysłów

Dodatkowy rurociąg to najlepsze możliwe w obecnej sytuacji rozwiązanie – takiego zdanie jest ekspert sanitarny, bloger Cezary Pyszny. - Póki nie powstanie, woda w Wiśle powinna być dodatkowo napowietrzana, żeby minimalizować zużycie tlenu rozpuszczonego w wodzie do rozkładu ścieków – dodał w rozmowie z nami.

Zapytaliśmy też eksperta o ozonowanie ścieków, o którym wspomniał na piątkowej konferencji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Ozonowanie ścieków zrzucanych w ilości 3 tysięcy litrów na sekundę może oznaczać ogromne koszty, ponieważ to droga technologia - lepszym rozwiązaniem jest napowietrzanie wody poniżej miejsca zrzutu, natomiast nie zastąpi to bypassu do oczyszczalni, gdzie mamy prawdopodobnie rosnący problem braku zasilenia Czajki w ścieki, które są niezbędne do podtrzymania życia w reaktorach biologicznych na oczyszczalni – wyjaśnił Cezary Pyszny. Dodał jednak, że nie jest pewien, o jakim rozwiązaniu myślą władze stolicy.

- Propozycja przedstawiona przez Premiera jest najlepszym z możliwych w tej chwili rozwiązań. Pojawiające się komunikaty o możliwym coraz dłuższym okresie zrzutu surowych ścieków do Wisły oznaczają rosnące zagrożenie sanitarne dla okolicznych mieszkańców i poważną degradację ekosystemu – ocenił nasz rozmówca.

- Rurociąg zastępczy to oczywiście rozwiązanie tymczasowe, doraźne. Ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu awarii na środowisko i zagrożenia sanitarnego dla mieszkańców okolicznych terenów. Przypuszczalnie po usunięciu awarii i testach kolektora ścieki powrócą do standardowej drogi przesyłu do oczyszczalni, a rurociąg zostanie zdemontowany – przypuszcza bloger.

W oczyszczalni ścieków "Czajka" doszło do awarii dwóch kolektorów, cały zakład pracuje. - Przedłużający się zrzut ścieków do Wisły może zaszkodzić mikroorganizmom "zaangażowanym" na Czajce w oczyszczanie ścieków – brak dopływających nieczystości można dla nich porównać do głodówki, która z czasem spowoduje ich obumarcie i poważne wyzwanie technologiczne. Rurociąg może więc nie tylko uratować ekosystem Wisły, ale też oczyszczalnię ścieków Czajka przed dalszymi komplikacjami – wyjaśnia Cezary Pyszny.