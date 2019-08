Warszawa. Awaria w oczyszczalni "Czajka". Mateusz Morawiecki zwołał sztab kryzysowy

Mateusz Morawiecki zwołał sztab kryzysowy ws. awarii oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie - podał szef KPRM Michał Dworczyk. O godzinie 19 ma pojawić się szef MON Mariusz Błaszczak oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski.

- Rząd chce pomagać i proponujemy pomoc w związku z katastrofą ekologiczną: wyciekami ścieków do Wisły. Dziś o 19 premier Mateusz Morawiecki zwołał sztab kryzysowy. Ta katastrofa nie dotyczy tylko mieszańców Warszawy, ale też innych miejscowości na północ od Warszawy - powiedział Dworczyk w rozmowie z dziennikarzami.

Zwrócił się również z apelem do Rafała Trzaskowskiego i Grzegorza Schetyny "o elementarną przyzwoitość". - Rząd chce pomagać, proponujemy pomoc i namawiamy żeby nie odtrącać tej wyciągniętej ręki tylko dlatego, że wyciąga ją rząd PiS - dodał Michał Dworczyk.

Wcześniej szef MON Mariusz Błaszczak zaoferował pomoc wojska. "Prezydent Trzaskowski stwierdził,że pomoc Wojska w związku z katastrofą ekologiczną nie jest potrzebna. To dowód ignorancji i braku szacunku dla ludzi. Zagrożeni są nie tylko Warszawiacy ale też mieszkańcy Mazowsza, Kujaw i Pomorza. Proszę nie przeszkadzać tym, którzy chcą pomóc!" - napisał minister w sieci.

- Już wiemy, że nie da się naprawić sytuacji szybko. Będziemy w ciągu kilku dni wiedzieli, jak długo może to potrwać. Szukamy innych, innowacyjnych rozwiązań - mówił w czwartek Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy powiedział, że jest za wcześnie, by mówić o przyczynach awarii.

Ostro wypowiedział się na temat krytyki ze strony PiS. Stwierdził, że bardzo się dziwi takiemu zachowaniu i manipulowaniu faktami. - Dziękuję za profesjonalne zachowanie służb. Ale nie rozumiem, co się dzieje w polityce. Na świecie służby i politycy w czasie katastrofy współpracują, choć potem oczywiście przychodzi czas na stawianie pytań - mówił.

Awaria oczyszczalni "Czajka". Ścieki płyną do Wisły

We wtorek zepsuł się rurociąg przesyłowy w oczyszczalni "Czajka". Wówczas zadziałał zapasowy kolektor. Gdy przestał działać drugi rurociąg, w środę rano doszło do kontrolowanego zrzutu ścieków do Wisły. Szacuje się, że w Wiśle pojawi się 260 tys. metrów sześciennych nieczystości.