Awaria w Warszawie. Mariusz Błaszczak oferuje pomoc. "Wojsko Polskie jest gotowe"

Warszawa. Do Wisły wpływają ścieki po awarii oczyszczalni "Czajka". Tymczasem szef MON Mariusz Błaszczak zaoferował pomoc wojska. "Żołnierze mogą dystrybuować pitną wodę i badać poziom skażenia" - napisał w sieci.

Jak tłumaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski rurociąg przesyłowy w oczyszczalni "Czajka" zepsuł się we wtorek. Wówczas zadziałał zapasowy kolektor. Gdy przestał działać drugi rurociąg, w środę rano doszło do zrzutu ścieków do Wisły. "Wtedy niezwłocznie powiadomiono służby i opinię publiczną" - napisał wieczorem Trzaskowski na Twitterze.