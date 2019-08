Awaria w Warszawie. Jest Alert RCB. "Nie pij i nie używaj do mycia wody z rzeki"

Warszawa. Awaria w oczyszczalni ścieków "Czajka". Wysłano alert RCB z apelem Głównego Inspektora Sanitarnego. "Nie pij i nie używaj do mycia wody z rzeki" - czytamy w wiadomości.

"Główny Inspektor Sanitarny apeluje: unikaj kąpieli i sportów wodnych w Wiśle od Warszawy w stronę Gdańska. Nie pij i nie używaj do mycia wody z rzeki" - tak brzmi Alert RCB, który został rozesłany m.in. do mieszkańców stolicy.

Jak tłumaczył prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski rurociąg przesyłowy w oczyszczalni "Czajka" zepsuł się we wtorek. Wówczas zadziałał zapasowy kolektor. Gdy zepsuł się drugi rurociąg, w środę rano doszło do zrzutu ścieków do Wisły. "Wtedy niezwłocznie powiadomiono służby i opinię publiczną" - napisał wieczorem Trzaskowski na Twitterze.