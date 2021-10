Wariant Delta bierze się za nieszczepionych w nowych regionach. Jedna rodzina "wysłała na kwarantannę" 200 osób

- Wariant Delta bierze się za niezaszczepionych w nowych regionach. To było do przewidzenia, że powtórzy się schemat znany z województwa lubelskiego. W powiecie elbląskim mamy do czynienia z pojedynczymi ogniskami rodzinnymi - mówi WP Janusz Dzisko, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.