Mało zaszczepionych, rośnie liczba zakażonych. Te regiony zmierzają do obostrzeń

Są to zarazem regiony, gdzie przeciwko COVID-19 zaszczepiło się stosunkowo mało osób. W samym mieście Sejny szczepionkę przyjęło niecałe 44 proc. mieszkańców, ale na terenach gminy wiejskiej wokół Sejn to tylko 33 proc. W mieście Siemiatycze 37 proc. osób jest w pełni zaszczepionych, ale w gminie wiejskiej wokół miasta to tylko co czwarty mieszkaniec.