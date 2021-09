Koronawirus. Pierwsze regiony zmierzają ku obostrzeniom. Lekarz: Tutaj nikt nie zmądrzał

Lokalny dramat. Nie szczepili się, nie wierzą w pandemię

- Nasi pacjenci to głównie osoby, które podjęły świadomą decyzję, aby się nie szczepić. Nie wierzyli w epidemię, zwlekali z pójściem do lekarza. Trafiają tu ze zniszczonymi płucami, w stanie, gdy medycyna niewiele może już im zaoferować. Podłączamy ich do respiratorów, obserwujemy czy pokonają chorobę - mówi dalej prof. Czuczwar.