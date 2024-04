Walka z globalnym ociepleniem. Naukowcy próbują "blokować" słońce

Z kolei na łamach New York Times czytamy, że jeśli uda się wpłynąć na temperaturę powietrza nad morzem to zapewne uda się to zrobić również na lądzie. Wówczas może dojść do przesunięcia siatki opadów. W jednym miejscu będą susze, w innym powodzie. - To przerażająca wizja przyszłości, której powinniśmy unikać za wszelką cenę - mówi David Santillo z Greenpeace.